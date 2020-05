Niski stan wody w Odrze. Zefir nie przypłynie do Krosna?

Poziom wody w Odrze jest bardzo niski, co widać dobrze m.in. z poziomu portu w Krośnie Odrzańskim, gdzie się wybraliśmy. Wiele wskazuje na to, że duże trudności będą miały statki, aby przybić do krośnieńskiej przystani. Wodną turystykę w tym roku wyhamuje nie tylko susza, ale rów...