Majówka Gubin. Dwa lata temu utworzyli żywą flagę w Gubinie. Dziś przez koronawirusa muszą zostać w domu i wywiesić flagi

Majówka Gubin. W tym roku koronawirus pokrzyżował wszystkie plany, również jeśli chodzi o obchody majowe. Dwa lata temu w Gubinie mieszkańcy utworzyli żywą flagę. Dziś zostają w domu i wywieszają flagi, bo to jedyne co mogą zrobić. Dlatego wspominamy poprzednie majówki w Gubinie. Zapraszamy do oglądania zdjęć!