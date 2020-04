Maseczki ochronne Gubin. Gubińska Fala Pomagania chce dotrzeć z maseczkami ochronnymi do seniorów. Zamierzają je dostarczać do domów

W środę, 22 kwietnia Gubińska Fala Pomagania zamieściła na stronie internetowej apel: - Chcemy dotrzeć do osób, które nie maja Facebooka, są starsze, może boja się wyjść z domu - czytamy. - Maseczki rozdajemy za darmo. Spytajcie się osób w swoim otoczeniu czy nie znają seniorów, do których moglibyśmy dotrzeć i im pomóc. Będziemy bezpośrednio do nich przychodzić, nie musza wychodzić z domu. Podjedziemy i wręczymy im maseczki.

Gubińska Fala Pomagania pojedzie do jadłodajni

Odzew na apel Gubińskiej Fali Pomagania był szybki. Pani Urszula z miejscowej jadłodajni poprosiła o dostarczenie maseczek. - Część osób, które przychodzą po posiłek, mają naprawdę fatalne zabezpieczenie twarzy. Gdyby była możliwość, to rozdawałabym im maseczki właśnie przy wydawaniu posiłków - mówi kobieta.

Ludzie z Gubińskiej Fali Pomagania zawitają do jadłodajni w piątek, 24 kwietnia. Chcą jednak zrobić więcej. - W mieście są osoby samotne, które nie mają dostępu do internetu. Musimy do nich dotrzeć, ale potrzebujemy pomocy, informacji - wyjaśnia J. Cal-Chrobak. - Jeśli ktoś takie informacje może przekazać, to proszę się kontaktować za pomocą Messengera lub na nr tel. 607 125 668.