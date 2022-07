Mieszkaniec Gubina objechał Polskę... rowerem! Rafał Koszczyc pokonał ponad 3000 km!

Pokonać dłuższą trasę

Już od jakiegoś czasu Rafał jeździł na wyprawy rowerowe z "Bidonem". Ale chciał wybrać się w dłuższą trasę.

- Rok temu przejechałem rowerem trasę z Przemyśla do Szczecina. To było około 1000 km. Sporo się wtedy nauczyłem. Wcześniej rowerem w trasy wybieraliśmy się grupowo, a na tę wyprawę wybrałem się sam i nie byłem do końca przygotowany. Po jakimś czasie po drodze zacząłem śpiewać, gadać do siebie. Jak ktoś patrzył z boku, to pewnie myślał, że zwariowałem - śmieje się Rafał.