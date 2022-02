Minęło kilka lat. Zmieniło się miasto i... ludzie. Oto mieszkańcy Gubina złapani przez kamery Google Street View. Zobacz zdjęcia sprzed lat! Łukasz Koleśnik

Minęło parę lat, ale trochę się zmieniło. Miasto, ludzie... Zaglądamy do Gubina i przyglądamy się zdjęciom z Google Street View. Kamery Google złapały mieszkańców naszego miasta. Co robili kilka lat temu? Co się zmieniło?