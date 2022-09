Minęły trzy lata od wielkiej imprezy z okazji 30-lecia firmy Iwaniccy Meble Tapicerowane w Gubinie Łukasz Koleśnik

7 września 2019 roku w Gubinie zorganizowano wielką imprezę z okazji 30-lecia firmy Iwaniccy Meble Tapicerowane. Tego dnia na stadionie miejskim miał miejsce turniej piłkarski, w którym wzięli udział pracownicy zakładu. Były też festynowe atrakcje dla mieszkańców. W imprezie brało udział około 1000 osób, z czego zdecydowana większość to pracownicy. Przypominamy to wydarzenie i zapraszamy do oglądania zdjęć!