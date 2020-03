Nadkładają drogi, czekają na granicy. Mieszkańcy Gubina, Krosna Odrzańskiego i okolic muszą kombinować, żeby dojechać do pracy w Niemczech

Skontaktowaliśmy się z kilkoma mieszkańcami Gubina, którzy na co dzień pracują po stronie niemieckiej. – Utrudnili nam życie taką decyzją – mówi Łukasz, któremu udało się dotrzeć do pracy w Niemczech. – Udało mi się dodzwonić do kolegi z Guben, który pracuje w zupełnie innej firmie, ale z powodu wirusa dostał wolne. Zgodził się dowieźć mnie i znajomych do pracy oraz wieczorem odwieźć na granicę. Wielu z nas musi tak kombinować.

Maciej z Gubina przyznał, że nie poszedł do pracy, ponieważ przeraziła go wizja stania w kolejce do granicy przez kilka lub kilkanaście godzin. – Udało mi się załatwić jeden dzień wolny. Mój brat oraz koledzy nie mieli takiego szczęścia. W poniedziałek wracali z pracy do Polski i od godz. 12.00 do 18.00 czekali w korku przed przejściem.

Mężczyzna dodaje, że polscy pracownicy muszą liczyć na życzliwość kolegów po stronie niemieckiej. – Niektóre firmy w Niemczech podstawiają busy dla swoich polskich pracowników i to się chwali. Ale jak to się ma do koronawirusa? – zastanawia się Maciej.

- Mąż robić dodatkowe blisko 130 kilometrów (ok. 60 kilometrów w jedną stronę) do przejścia granicznego. Normalnie do pracy wstaje o godz. 3.00 rano. Teraz musiałby wstać o 1.00 w nocy. – opowiada Paulina Jarosz z Gubina. – Wiele osób zostawiło auta na parkingach po stronie niemieckiej, ale zaraz są one holowane na parking w Cottbus przez tamtejsze służby. Przejście dla pieszych nic nie daje. Jest wręcz śmieszne, bo praktycznie nikt nie pracuje bezpośrednio w Guben, tylko trzeba dojechać dalej. Więc dla kogo to przejście?

- Mąż w tej sytuacji wziął L4, podobnie jak pozostałe cztery osoby, które dojeżdżały razem z nim – dodaje Paulina. - Brygadzista już do niego napisał: “Żałuję, że przedłużyliśmy z Panem umowę”. Nie wiemy co będzie po dwóch tygodniach.

Swoje problemy mają też lokalni przedsiębiorcy. – Nie mogę dostarczyć mojego produktu do klienta. Już musiałem odwołać kilka wyjazdów. Tracą też inni, bo zrezygnowałem z zakupów do firmy, które miałem zaplanowane – mówi poirytowany Sławomir Matuszak. – Chcę w tym tygodniu wypuścić transport, ale jeśli w drodze powrotnej pracownicy zostaną objęci kwarantanną, to będę zmuszony zamknąć firmę.