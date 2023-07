Najlepsze lodziarnie w Gubinie. Polecane miejsca w lipcu 2023

W Polsce najstarszy przekaz o sorbetach pochodzi z wieku XVII. Po raz pierwszy przepis na lody umieszczono w książce kucharskiej w 1783 roku. Wtedy obecne były one jedynie na królewskim dworze, a następnie na szlacheckich stołach.

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i tak powstaną lody. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

Pierwsze informacje o deserach wykonanych z mleka, owoców i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem delektowali się też wybrane osoby zamieszkujące starożytną Grecję i Rzym. Ponieważ zachodziła konieczność pozyskiwania lodu z wysokich partii górskich był to posiłek unikatowy w formie współczesnego sorbetu.

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na szeroką skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w maszynkach. Były serwowane na andrutach lub waflach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Gubinie otwierano w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody dostać można było tylko w okresie letnim, dlatego też był to deser, na który czekano przez cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że nie posiadają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to najczęściej sorbety oraz lody robione z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Są tak samo smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są zdrowe.

Ile kalorii mają lody?

Sięgając po lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewiele. Możemy więc bez obaw zajadać się nimi w gorące letnie dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody domowej roboty. Do tego można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.