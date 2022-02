Najpierw COVID, później udar rozłożyły ratownika WOPR z Gubina. Krzysztof Turowski potrzebuje pomocy. Trwa zbiórka pieniędzy Łukasz Koleśnik

Krzysztof Turowski, ratownik WOPR z Gubina oraz instruktor pływania złapał COVID-19. Jakby tego było mało, to podczas leczenie doznał udaru, co mocno odbiło się na jego zdrowiu. Początkowo miał problemy z poruszaniem, a do dzisiaj ma kłopoty z mową. Ruszyła zbiórka pieniędzy na jego leczenie i rehabilitację.