Nowa Sparta Gubin. Kilku pasjonatów piłki ręcznej złożyło drużynę i zagrają w 3 lidze Łukasz Koleśnik

Nowa Sparta Gubin. Drużyna mężczyzn od września rozpoczyna zmagania w 3 lidze.

Sparta Gubin, to nazwa bardzo dobrze znana w Gubinie. Tym razem jednak pod tym szyldem zagrają mężczyźni w 3 lidze. Grupa pasjonatów założyła drużynę i szykuje się do rozgrywek, które ruszą we wrześniu.