Nowe zadanie z Polskiego Ładu dla Gubina za 26 mln zł. Burmistrz Bartczak: Będziemy atrakcyjniejsi dla nowych inwestorów

Była to już piąta edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Województwo lubuskie otrzymało aż 276 mln zł w tej odsłonie, ale te pieniądze rozkładają się tylko na dwie gminy: 250 mln zł trafiło do Gorzowa Wielkopolskiego, a 26,4 mln zł do Gubina.

Szczegółowo pisaliśmy o tym w poniższym materiale: