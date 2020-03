Nowy inwestor w Gubinie! Kolejna hala produkcyjna zaczęła działać przy zakładzie Tekra. Nowe miejsca pracy. Ile?

Gubin od dawna cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Tereny wokół miasta są dla nich łakomym kąskiem. Już od kilku lat w Gubinie trwa moda na pozyskiwanie inwestorów. Teraz udało się pozyskać kolejnego, choć można to też traktować jako rozbudowę istniejącego zakładu.

Mowa o Tekrze, zajmującej się produkcją wysięgników do dźwigów samojezdnych, komponentów do dźwigów samojezdnych, komponentów do dźwigów gąsienicowych, wysięgników, itp. oraz niedawno otwartej przy niej nowej hali produkcyjnej firmy Ferro Service (spółki-córki Tekry). Co wiemy o tej ostatniej?

Docelowo 150 pracowników

Podobnie jak Tekra, to przedsiębiorstwo z branży metalowej. Firma rozpoczęła działalność 2 marca 2020, otwarcie nastąpiło 29 lutego 2020. Aktualnie zatrudnione są 44 osoby, docelowo będzie pracować około 150. Zakład działa 3-zmianowo, produkcja prowadzona jest w jednej hali produkcyjnej wyposażonej w nowoczesne wypalarki laserowe, wypalarkę plazmową oraz maszyny do obróbki mechanicznej (frezarki, tokarki, prasa krawędziowa). Ferro Service finalnie wybuduje jeszcze 2 hale produkcyjne, które łącznie z istniejącą hala i biurowcem będą zajmować powierzchnię około 9000 m kw. Firma działa na terenie gubińskiej podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.