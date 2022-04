Obywatele Iraku, Syrii i Egiptu próbowali w Gubinie nielegalnie przekroczyć granicę. Zatrzymali ich funkcjonariusze Straży Granicznej

Funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczania Działań, którzy w sobotę (3 kwietnia) pełnili służbę wraz z funkcjonariuszami zielonogórskiej placówki, wytypowali i zatrzymali w gminie Gubin do kontroli auto osobowe na ukraińskich numerach rejestracyjnych.

Kierowcą auta była 31-letnia Ukrainka, natomiast jej pasażerami było czterech obywateli Iraku.

- Irakijczycy w wieku od 22 do 33 lat, jak wykazała kontrola, przebywali w Polsce niezgodnie z przepisami i niezgodnie z prawem, usiłowali również wbrew obowiązującym przepisom i w porozumieniu z innymi osobami przekroczyć granicę państwową by dotrzeć do Niemiec - informuje mjr SG Joanna Konieczniak, rzecznik prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.