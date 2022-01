Odszedł ppk Józef Kuta z Gubina. Był przewodniczącym rady powiatu krośnieńskiego i aktywnym mieszkańcem. Pogrzeb odbędzie się w piątek

Józef Kuta urodził się 8 marca 1942 roku w miejscowości Bruchnal koło Lwowa. Tragedie wojenne zmusiły jego rodzinę do przeprowadzki na zachód Polski. W 1962 roku rozpoczął wojskową służbę zasadniczą we Wrocławiu. Później służył w Kożuchowie, Słubicach, a w 1964 roku trafił do Gubina, gdzie już pozostał.

Służbę wojskową zakończył w 1993 roku, gdy przeszedł do rezerwy. Pracował na różnych stanowiskach. Większość przepracował w Gubinie w służbie żywnościowej, gdzie ostatecznie został szefem służby żywnościowej V dywizji w Gubinie. Odszedł na emeryturę w stopniu podpułkownika.

Po odejściu na emeryturę pracował w Urzędzie Miasta w Gubinie jako inspektor obrony cywilnej. Współpracował z różnymi organizacjami, jak w gubińskim oddziale PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze), Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, działał aktywnie w zarządzie ogródków działkowych, współpracował z kombatantami oraz stowarzyszeniem wdów po żołnierzach zawodowych. W 1995 roku wstąpił do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (wówczas Związek Żołnierzy Zawodowych) i po roku został prezesem koła nr 1 w Gubinie. Pozostał prezesem nieprzerwanie przez pięć kadencji.