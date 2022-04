Odwiedzamy zakład Iwaniccy w Gubinie. Czy wojna na Ukrainie wpłynęła na lokalną firmę?

Zakład Iwaniccy Meble Tapicerowane w Gubinie istnieje od ponad 30 lat i jest jednym z największych zakładów w powiecie krośnieńskim oraz województwie lubuskim. Obecnie zatrudnionych jest tam ponad 750 osób. Meble produkowane w Gubinie trafiają głównie na rynek niemiecki, choć transporty z przygranicznego miasta jeżdżą również do państw sąsiadujących z Niemcami. Firma od jakiegoś czasu planowała wejść na rynek polski, ale do tej pory do tego nie doszło.