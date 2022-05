Piękna pogoda w maju. A rok temu w Gubinie, w tym czasie było... gradobicie!

Pogoda jest szalona w tym roku i chyba już wszyscy się o tym przekonali. Potwierdza to tylko miniona niedziela, kiedy to w Gubinie doszło do... gradobicia. Pod koniec maja!

23 maja 2021 roku pogoda w naszym regionie ogólnie była dziwna. W Krośnie Odrzańskim na zmianę padało i świeciło słońce. Mało kto się jednak spodziewał, że nad Gubin najdzie taka chmura, która przyniesie za sobą grad. Co ciekawe, praktycznie tylko Gubin znalazł się w epicentrum zdarzenia. Z relacji mieszkańców okolicznych miejscowości (np. w Bieżycach położonych zaraz obok Gubina) wynika, że ulewa nie była tak intensywna jak w mieście.

A jak intensywna była można zobaczyć na zdjęciach, które nadesłali nam mieszkańcy. Zapraszamy do galerii: