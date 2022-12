Piękny teatr na Wyspie w Gubinie byłby dziś wizytówką miasta. Niestety, spłonął po II wojnie światowej. Oto jego historia Łukasz Koleśnik

Gdyby przetrwał do dzisiaj, to budynek teatru miejskiego w Gubinie byłby wizytówką miasta. Ale już go nie ma... Wyspa Teatralna w Gubinie nazywa się tak nie bez przyczyny. Kiedyś znajdował się tam budynek teatru, który przetrwał II wojnę światową. Nie został nawet uszkodzony. Ale w 1945 roku spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach. Zobaczcie na zdjęciach jak wyglądał, kiedy jeszcze stał w Gubinie!