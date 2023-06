Piłkarze Cariny Gubin zdobyli bytomską twierdzę. Pokonali Polonią 3:2

Piłkarze III-ligowej Cariny Gubin zdobyli bytomską twierdzę. Podopieczni trenera Grzegorza Kopernickiego są pierwszym zespołem, który pokonał (3:2) Polonię na jej terenie po 15 października 2022 roku.

Polonia Bytom - Carina Gubin 2:3 (0:1)

Bramki: Ropski (58), Wolny (90 z karnego) – Matuszewski (18), Ryś (46), Passoni (90+3).

Carina: Seweryn – Staszowian (od 46 min Więcek), Tupaj (od 46 min Płonka), Woźniak, Boksiński – Diduszko, Kamon (od 61 min Borkowski), Ryś, Matuszewski (od 67 min Passoni), Walczak (od 46 min Maliszewski) - Laskowski.

Polonia: Wieczorek – Ławrynowicz, Hałgas, Zubkov, Anklewicz (od 61 min Budzik) – Siwek (od 46 min Gajda), Wuwer (od 46 min Bedronka), Norkowski (od 46 min Konieczny) - Żagiel (od 46 min Ropski), Zieliński, Wolny.

Żółte kartki: Ropski, Kuczera - Tupaj, Matuszewski, Maliszewski, Laskowski, Woźniak.

Czerwona kartka: Zubkov.

Ropski, Kuczera - Tupaj, Matuszewski, Maliszewski, Laskowski, Woźniak. Czerwona kartka: Zubkov. Zanim rozpoczął się mecz ładnym gestem zawodnicy Cariny przywitali gospodarzy na boisku. Utworzyli szpaler i nagrodzili rywali oklaskami za awans do II ligi. Być może była to dodatkowa mobilizacja dla bytomian, którzy od początku spotkania ruszyli do zdecydowanego ataku. Bramkarz gości Tymoteusz Seweryn miał mnóstwo pracy, bo do dziesiątej minuty aż trzykrotnie wyprowadzał swój zespół z opresji, m.in. w stuprocentowej sytuacji sam na sam z Dawidem Wolnym.

Miejscowi przeważali, ale pierwszą bramkę zdobyli gubinianie. W 18 min z lewej strony boiska piłkę na pole karne wrzucił Jakub Ryś. Niepilnowany Denis Matuszewski oddał strzał głową z pięciu metrów. Bramkarz Polonii odbił piłkę, ale odbiła się ona od poprzeczki i wpadła do sieci.

Carina zaczęła grać odważniej. W 26 min Kacper Laskowski ruszył sam na bramkę rywala, ale tuż przed polem karnym został sfaulowany przez Rusłana Zubkova. Sędzia zakwalifikował to zdarzenia na czerwoną kartkę, dlatego gospodarze od tego momentu musieli grać w osłabieniu. Mimo to Polonia ciągle była bardzo groźna, długo utrzymywała się przy piłce i nadal stwarzała okazje strzeleckie.

W przerwie meczu doszło aż do siedmiu zmian (czterech dokonali bytomianie). Carina potrzebowała ledwie 45 sekund, by zdobyć drugą bramkę. Wprowadzony na boisko Wiktor Maliszewski podał prostopadle piłkę do Kacpra Laskowskiego, który natychmiast odegrał ją do Jakuba Rysia, a ten pokonał bramkarza Polonii.

Polonia nie przestawała atakować. W efekcie, w 58 min zdobyła kontaktowego gola. Po rzucie rożnym wykonanym przez Tomasza Gajdę, głową strzelał Dawid Wolny. Piłka odbiła się od słupka, ale skutecznie dobił ją Krzysztof Ropski. Wtedy Carina przebudziła się, zaczęła atakować z większą intensywnością. W 63 min po mocnym strzale Kacpra Laskowskiego piłka odbiła się od poprzeczki, niedługo po tym głową strzelał Bartosz Woźniak, ale miejscowi wybili piłkę z linii bramkowej. Z kolei w 71 min w sytuacji sam na sam Kacper Laskowski przegrał pojedynek z bramkarzem Polonii.

Niezwykle emocjonująca była końcówka meczu. W 90 min Adam Borkowski sfaulował jednego z rywali w polu karnym. „Jedenastkę” na gola zamienił Dawid Wolny. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się podziałem punktów, w trzeciej minucie doliczonego czasu gry długim podaniem z rzutu wolnego piłkę na pole karne gospodarzy posłał Adam Borkowski. Tam świetnie ustawiony João Passoni strzałem głową ustalił wynik meczu.

