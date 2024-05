Po tym budynku Wyspa Teatralna w Gubinie zyskała swoją nazwę. Piękny teatr spłonął po II wojnie światowej Łukasz Koleśnik

Gdyby przetrwał do dzisiaj, to budynek teatru miejskiego w Gubinie byłby wizytówką miasta. Po nim Wyspa Teatralna zyskała swoją nazwę. Niestety, już go nie ma... Co ciekawe, przetrwał II wojnę światową. Mało tego! Nie został nawet uszkodzony podczas wojny. Ale w 1945 roku spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach. Zobaczcie na starych zdjęciach, jak wyglądał teatr na wyspie, kiedy jeszcze stał w Gubinie!