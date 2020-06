Pogoda na tydzień w Gubinie - sprawdzona prognoza pogody na 7 dni dla Gubina. Sprawdź, jaka będzie temperatura

Pogoda na tydzień w Gubinie w piątek: częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 27 do 29 °C, min. temp. 17 do 19 °C.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.

Jak twierdzą meteorolodzy, w piątek szansa na pojawienie się opadów w Gubinie będzie na poziomie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gubina, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 18°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie wschodni.

Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Gubinie w sobotę wynosić będzie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gubina, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 20°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie wschodni.

Pogoda na tydzień w Gubinie w sobotę: burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 29 do 31 °C, min. temp. 17 do 19 °C.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.

Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Gubinie wynosić będzie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gubina, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 20°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie wschodni.

Pogoda na tydzień w Gubinie w niedzielę: poranne burze z piorunami. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 12 do 14 °C.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.

Jak twierdzą meteorolodzy, w poniedziałek szansa na pojawienie się opadów w Gubinie będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gubina, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie północno-wschodni.

Pogoda na tydzień w Gubinie w poniedziałek: przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 11 do 13 °C.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.

Pogoda na tydzień w Gubinie: wtorek, 16.06

W ciągu dnia we wtorek w Gubinie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 24°C. Natomiast w nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do 13°C.

Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Gubinie we wtorek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gubina, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 15°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-zachodni.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.

Pogoda na tydzień w Gubinie we wtorek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 23 do 25 °C, min. temp. 12 do 14 °C.

Prognoza pogody na 7 dni dla Gubina

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 16.06.2020: