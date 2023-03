Pogoda tygodniowa dla Gubina. Sprawdź, jaka pogoda będzie od jutra (26.03) do piątku

Pogoda w Gubinie na tydzień to coś, czego szukasz? Świetnie trafiłeś. Prezentujemy aktualną tygodniową prognozę pogody. Zaczynamy od jutra i przedstawiamy prognozę pogody na kolejne dni. Jaka będzie pogoda w najbliższym tygodniu w Gubinie? Porównaj prognozę pogody od jutra, 26.03), do piątku, 31.03 i przekonaj się, kiedy pogoda będzie najbardziej sprzyjała spacerom czy innej aktywności na zewnątrz. Zwróć uwagę nie tylko na prognozowaną temperaturę w ciągu dnia, ale również w nocy.

Pogoda na tydzień w Gubinie: niedziela, 26.03 Spodziewana temperatura w niedzielę w Gubinie to 11°C. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do 1°C. Według aktualnej prognozy pogody dla Gubina niedzielę, nie powinno padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gubina, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 22 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 6°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodni. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 26.03.2023: Temperatura w dzień: 11°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 22 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 31%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

Prognoza pogody na tydzień dla Gubina: poniedziałek, 27.03 Za dnia w Gubinie słupki rtęci powinny pokazać 6°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść do -2°C. W oparciu o prognozy pogody dla Gubina na poniedziałek możemy stwierdzić, że nie będzie padać tego dnia. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gubina, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 30 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie północno-zachodni.

Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 27.03.2023: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 30 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 46%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

Pogoda na tydzień w Gubinie: wtorek, 28.03 Spodziewana temperatura we wtorek w Gubinie to 5°C. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu -0°C. Według aktualnej prognozy pogody dla Gubina wtorek, nie powinno padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gubina, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 30 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-zachodni.

Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 28.03.2023: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: -0°C.

Wiatr: 30 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 26%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

Prognoza pogody na tydzień dla Gubina: środa, 29.03 Spodziewana temperatura w środę w Gubinie to 7°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 2°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Gubinie w środę wynosić będzie 46%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gubina, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 28 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -0°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie północno-zachodni.

Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 29.03.2023: Temperatura w dzień: 7°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 28 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 46%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

Pogoda na tydzień w Gubinie: czwartek, 30.03 W ciągu dnia w czwartek w Gubinie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 11°C. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do 6°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów deszczu w Gubinie wynosić będzie 73%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gubina, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 8°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północno-zachodni.

Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 30.03.2023: Temperatura w dzień: 11°C.

Temperatura w nocy: 6°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 73%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

