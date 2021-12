Pogoda w Gubinie jutro. Jaka będzie pogoda w sobotę, 4.12 w Gubinie?

Pogoda na jutro (sobota, 04.12) dla Gubina

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 3°C. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 1°C. Prawdopodobieństwo, że pojawią się jutro opady śniegu, wynosi 40 %. Ma spaść od 0.0 do 0 cm śniegu. Kierowcy mogą potrzebować chwili na odśnieżenie samochodu.