Policja Gubin. Funkcjonariusze odzyskali ponad tonę nielegalnego tytoniu. Zatrzymano czterech mężczyzn. Ile im grozi?

Policjanci z Gubina udaremnili wprowadzenie do obrotu ponad tony nielegalnego tytoniu. Szacunkowa wartość strat, jakie Skarb Państwa mógłby ponieść z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego, to blisko 700 tys. złotych. Do sprawy zatrzymano czterech mężczyzn.