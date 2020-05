Policja Krosno Odrzańskie. Młody policjant o początku swojej kariery w mundurze. Rozmowa z funkcjonariuszem, post. Sebastianem Popielarzem

Z mundurem byłem związany od małego, ponieważ mój tata pracował w Żandarmerii Wojskowej. Tuż po szkole średniej zastanawiałem się nad wstąpieniem do wojska lub Policji, ale nie byłem jeszcze gotowy na podjęcie decyzji. Poszedłem na studia, aby dać sobie trochę czasu i zdecydować co chcę robić w życiu. Przez ten czas bardzo dużo czytałem o służbie w Policji oraz o zadaniach z jakimi muszą zmagać się policjanci. Stwierdziłem, że to właśnie tutaj chciałbym się sprawdzić, dlatego złożyłem wszystkie potrzebne dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Do służby zostałem przyjęty 30 grudnia 2019 r. Po dwóch tygodniach, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste ślubowanie, podczas którego wymawiając słowa roty ślubowania w stu procentach upewniłem się w tym, że chce zostać policjantem. Tego samego dnia zacząłem szkolenie podstawowe w Szkole Policji w Słupsku.

Teraz oficer prasowy KPP w Krośnie Odrzańskim, podkom. Justyna Kulka zaprosiła na rozmowę początkującego policjanta. Post. Sebastian Popielarz ze względu na panującą epidemię koronawirusa, musiał przerwać naukę w Szkole Policji w Słupsku. Jest to dla niego, jak sam mówi, dobry czas na poszerzenie zdobytej dotychczas wiedzy, gdyż przychodząc codziennie do Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim towarzyszy policjantom w służbie i uczy się od nich jak postępować w określonych sytuacjach.

Etapów do przejścia, zanim trafiłem na szkolenie podstawowe było kilka (test wiedzy, test sprawności fizycznej, badania psychologiczne, komisja lekarska, rozmowa kwalifikacyjna ). W moim przypadku wszystko udało się bez żadnych problemów z czego bardzo się cieszę. Jednak zauważyłem, że innym osobom najwięcej trudności sprawił tor przeszkód, który trzeba pokonać na teście sprawności fizycznej. Część z osób, niestety nie była w stanie wykonać wszystkich elementów w odpowiednim czasie i nie przeszła do dalszego etapu. Ja, dzięki temu, że staram się być cały czas aktywny fizycznie, nie miałem z nim problemów. Czymś nowym dla mnie, była za to rozmowa z psychologiem, ponieważ nigdy nie miałem styczności z taką osobą i nie wiedziałem czego mogę się spodziewać. Pomimo dużego stresu, który mi towarzyszył wszystko przebiegło sprawnie.

Po dwóch miesiącach ze względu na panującą pandemię wszyscy słuchacze szkoły zostali oddelegowani do swoich macierzystych jednostek. Pomimo tego, że kurs mi się przedłuży, ponieważ do odbycia mam jeszcze ponad 4 miesiące, to cieszę się. Mogę przez ten czas poznać funkcjonariuszy z którymi będę pracował jak wrócę ze szkolenia i uczyć się od nich. Aktualnie głównie pomagam przy zadaniach sprawdzaniu osób objętych kwarantanną domową związaną z COVID-19. To, że mogę brać udział w tego typu zadaniach pozwala mi zdobyć lepsze rozeznanie w terenie, co na pewno będzie dla mnie dużym ułatwieniem w przyszłości. Wiem, że podczas pełnienia służby mogę liczyć na pomoc osób z większym stażem i doświadczeniem z czego już teraz chętnie korzystam.

Powiedziałeś, że wybór którego dokonałeś był dobrym wyborem i że będziesz też zachęcał swoich znajomych do wstąpienia do Policji. Dlaczego?

Praca w Policji daje dużą satysfakcję z niesienia pomocy osobom, które jej potrzebują. Już teraz widzę, że dużo pracuje się z ludźmi, że jest to połączenie pracy biurowej i terenowej, co sprawia że jest ona zróżnicowana i ciekawa. Istotne dla mnie jest to, że jest to praca stabilna, która daje poczucie bezpieczeństwa, możliwość rozwoju zawodowego, stałe warunki pracy oraz według mnie dobre wynagrodzenie, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Dużym plusem jest to, że kurs podstawowy na którym jestem, jest płatny czego osoby, które zastanawiają się nad wstąpieniem do Policji mogą nie wiedzieć (zakwaterowanie oraz wyżywienie również mamy zapewnione).

Plany na przyszłość?

Na pewno chce pójść na studia magisterskie o profilu bezpieczeństwo narodowe. Po rozmowach z innymi funkcjonariuszami na ten temat, myślę że będę w stanie to pogodzić ze służbą. Po powrocie ze szkolenia podstawowego chciałbym trafić do ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Uważam, że właśnie tam będę mógł się wiele nauczyć i zmierzyć z różnego typu wyzwaniami. Swoim zaangażowaniem chcę pracować na awans a w przyszłości spróbować pracy np. jako dzielnicowy. To oni utrzymują bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, a praca z ludźmi jest dla mnie jedną z większych zalet pracy w Policji.