Ponad 8 mln zł na inwestycje w Gubinie w 2022 roku. Stawiają na drogi. Co jeszcze zostanie wykonane?

Mamy za sobą już sesje budżetowe m.in. gminy Krosno Odrzańskie oraz powiatu krośnieńskiego. Gubińscy radni mają zebrać się pod koniec roku, aby omówić budżet miasta na przyszły rok. Wciąż więc może dojść do drobnych zmian. Wstępnie wiemy już jednak jakie inwestycje planuje wykonać gubiński samorząd w 2022 roku.

Ponad 8 milionów złotych na inwestycje

8 mln 340 tys. zł to planowana kwota na wydatki majątkowe w 2022 roku. W porównaniu z inwestycyjnymi wydatkami powiatu krośnieńskiego (prawie 12 mln zł) oraz gm. Krosno Odrzańskie (ponad 26 mln zł), to Gubin wypada dość miernie. Sprawdźmy jednak co za te pieniądze zostanie wykonane. Na pierwszy rzut oka widać, że gubiński samorząd stawia głównie na remonty dróg (zwłaszcza na dokumentacje techniczne związane z drogami).

Naprawdę dużych inwestycji jest jak na lekarstwo.