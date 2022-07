Potężny pożar lasu 30 kilometrów od Gubina. Niemieccy strażacy od kilku dni walczą z żywiołem

Deszcz w czwartek pomógł, ale pożar trwa

Jeszcze w środę (6 lipca) pożar lasu rozprzestrzeniał się i pochłaniał kolejne hektary lasu. Dzień wcześniej ogień zajął ok 50 ha, wspomnianego 6 lipca obszar poszerzył się do 86 ha. W akcji gaśniczej bierze udział blisko 300 strażaków, którzy wzajemnie zmieniają się co jakiś czas. Do tego wspierani są z powietrza kilkoma śmigłowcami, które pracują praktycznie bez przerwy. Do pozyskiwania wody wykorzystywane są trzy jeziora: Großer Ziestesee, Teerofensee, Byhlener See. Według powiatu Dahme-Spreewald służby ratownicze stale monitorują poziom wody w jeziorach. "Do tej pory ułożono około 20 kilometrów węży strażackich. Dwie pompy wysokociśnieniowe pompują 9000 litrów wody na minutę z pobliskiego jeziora" - podają niemieckie media.