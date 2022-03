Powstanie szlak rowerowy o długości 30 km, który połączy gminy Gubin i Dąbie. A co z połączeniem z Gubina z Bobrowicami i drogą w Wełmicach?

Wicestarosta krośnieński dodaje, że nie uciekniemy od budowy szlaków i tras rowerowych.

- Jazda na rowerze to przede wszystkim ogromna przyjemność. Ale dzięki tej aktywności można zadbać także o swoje zdrowie, wzmacniać mięśnie, zrzucać wagę, a nawet oszczędzasz czas i pieniądze. Same plusy - zauważa R. Zakrzewski. - W momencie gdy ruszy kolejowe połączenie weekendowe z Guben do Zielonej, taki mariaż kolej+rower również przyciągnie turystów nie tylko z Polski, ale i z Niemiec.