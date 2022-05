Pożegnanie Kazimierza Walaszko z Gubina. Pogrzeb aktywnego seniora w piątek, 27 maja

- Zawsze w swoim życiu dbałem o sprawność fizyczną, czy to jeszcze jako mały chłopiec – mieszkaliśmy obok boiska szkolnego – czy później kiedy już byłem w wojsku - mówił K. Walaszko w rozmowie z S. Pilaczyńskim. - Tu za dobre wyniki w sprawdzianach sprawności fizycznej można było otrzymać nagrodę pieniężną. Każdą okazję wykorzystywałem do podnoszenia sprawności. Do pracy w Komorowie jeździłem na rowerze – dobra zaprawa, kiedyś i dziś. Wówczas, gdy trzeba załatwić sprawę w urzędzie, a mieszkałem na osiedlu E. Plater, z pustym żołądkiem truchtem do urzędu po schodach, z powrotem truchtem pod górę – i już jakiś pożytek dla zdrowia. Gdy np. przychodził sylwester i z jakiegoś powodu nie wybieraliśmy się na bal, robiłem sobie 10-kilometrowy bieg na zakończenie roku. Biegam do dziś, bo lubię. Przez kilkadziesiąt lat nigdy sobie nie odpuściłem.