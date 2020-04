Pracują za granicą, nie mają środków do życia. Mieszkanka Gubina utworzyła petycję i zebrała ponad 1600 podpisów. Chcą znieść kwarantannę

P. Jarosz dodaje, że mają też odłożone oszczędności i przez jakiś czas wytrzymają. - Ale inni mogą nie dać rady. Czytam kolejne historie ludzi z okolicy, od których włos się jeży na głowie. Ludzie mają zobowiązania, kredyty. A niektórzy nie mają oszczędności... - przyznaje pani Paulina. - Inne firmy zagraniczne nie są takie pobłażliwe, ludzie tracą prace i nie mają pieniędzy na chleb!

- Zapomniano o obywatelach Polski pracujących za granicą - dodaje mieszkanka Gubina. - Rząd mówi o pomocy dla firm czy miejscowych pracownikach. A przecież też przywozimy i wydajemy tu pieniądze, napędzamy polską gospodarkę.

Mieszkańcy przygranicznych miejscowości zostaną bez pracy i pieniędzy

Pod wspomnianą petycją podpisało się wiele osób, niektórzy umieścili komentarze, w których opisali swoją sytuację:

- Pracuję w Niemczech, jestem jedynym żywicielem rodziny, a mam czwórkę małych dzieci. Nie mogę wrócić do domu, jestem zmuszony zostawić je same, aby nie stracić pracy - mówi pan Piotr ze Słubic.

W podobnej sytuacji znajduje się pani Katarzyna z Gubina. - Muszę wybierać między pieniędzmi a rodziną. Jednak jeśli wybiorę to drugie, to nie będziemy mieli za co jeść...

- Mój mąż stracił pracę przez obowiązkową kwarantannę - zdradza pani Karolina z Gubina.

- Muszę pracować i rozstaję się z rodziną przez zamknięte granice - pisze pani Beata ze Słubic.

- Codziennie dojeżdżam do pracy do Frankfurtu. Jestem samotną matką i zależy mi na tym, aby pracy nie stracić. Teraz mam urlop, ale nie wiem co będzie później, jak zostanę bez środków do życia - to słowa pani Aleksandry z Uradu.

- Ludzie muszą za coś żyć, a zarobione pieniądze wydadzą u nas. Jak padnie niemiecka gospodarka, to padnie w całej Europie - komentuje pan Andrzej z Żar.

- Sama wychowuję i utrzymuję dziecko. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to zostanę zwolniona i zabraknie nam środków do życia - mówi pani Aleksandra z Cybinki.

Takich komentarzy mieszkańców przygranicznych miejscowości jest mnóstwo. Tylko czy doczekają się odzewu?