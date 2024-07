Prasówka 10.07.2024 Gubin. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Gubina

Carina Gubin przeżywała chwile niepewności aż do ostatniej kolejki minionego sezonu, walcząc o utrzymanie się w III lidze. Prezes klubu, Andrzej Iwanicki, dzieli się swoimi przemyśleniami na temat minionych rozgrywek, przygotowań do nadchodzącego sezonu oraz stawianych przed zespołem celów.

Ten złośliwy nowotwór nie jest wcale rzadki wśród dzieci, choć rozwija się też u dorosłych. Agresywne zmiany często nie dają z początku symptomów, aż jest za późno na wyleczenie. Nie istnieją też specjalistyczne badania, by je wykrywać. To właśnie dlatego pacjenci trafiają do onkologa z ogromnymi guzami. W lipcu, który jest Miesiącem Świadomości Mięsaka, lekarze edukują pacjentów i przekonują, że wiedza ta może przyspieszyć leczenie.

Znamy wstępne wyniki matur 2024. Jeśli chodzi o zdawalność to podobnie jak w roku ubiegłym egzamin zdało 84 procent maturzystów. A średnie wyniki? Najlepiej wypadli uczniowie z województwa mazowieckiego. Lubuscy maturzyści zajęli 15 miejsce, zostawiając za sobą tylko województwo warmińsko-mazurskie. A kto w Lubuskim zdał najlepiej? Maturzyści z Zielonej Góry.

Jerzy Stuhr był jednym z najwybitniejszych polskich aktorów. Był także reżyserem, scenarzystą i wykładowcą. W ostatnich latach ten zasłużony dla polskiej kultury artysta zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

W powiecie krośnieńskim doszło do groźnego zdarzenia drogowego. 15-latek, nie posiadający uprawnień do kierowania, stracił kontrolę nad motocyklem i uderzył w betonowe słupki. Młody człowiek z obrażeniami trafił do szpitala w Zielonej Górze. To przypomnienie, jak wielkim zagrożeniem może być lekceważenie przepisów ruchu drogowego.