Prasówka 18.11.2023 Gubin. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Gubina

Polacy chcą rzucać palenie, ale nie do końca wiedzą, jak zrobić to skutecznie. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu to dobry pretekst do walki z nałogiem. Nie oznacza, że tego dnia musisz rzucić palenie. Samo rozważenie i myślenie o tym to sukces. Mieszkańcy województwa lubuskiego są na trzecim miejscu w Polsce pod względem liczby palaczy. Nie ma się czym chwalić trzeba z tym coś zrobić...