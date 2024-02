Prasówka 2.02.2024 Gubin. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Gubina

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.02, w Gubinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tymczasowy most na Bobrze grozi zawaleniem? Kierowcy nie stosują się do ograniczeń, wjeżdżając na przeprawę między Krosnem a Gubinem”?

Prasówka Gubin 2.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tymczasowy most na Bobrze grozi zawaleniem? Kierowcy nie stosują się do ograniczeń, wjeżdżając na przeprawę między Krosnem a Gubinem Między Krosnem Odrzański a Gubinem, w ciągu drogi krajowej nr 32, trwa budowa nowego mostu na Bobrze. Ruch został przekierowany na most tymczasowy. Ta przeprawa może jednak nie wytrzymać, ponieważ większość kierowców nie stosuje się do ograniczeń. Może to doprowadzić do katastrofy!

📢 Luty w Gubinie: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Gubinie, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Gubina najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wręczono stypendia marszałka lubuskiego. Po 9 tys. zł dla studentów, po 3,6 tys. zł dla uczniów”?

📢 Co się stanie z najstarszą kapsułą czasu na świecie? To może być nowa atrakcja Wschowy | ZDJĘCIA, WIDEO Kapsuła czasu odnaleziona na wieży kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie trafiła do Muzeum Ziemi Wschowskiej. Z okazji podpisania umowy w tej sprawie w Zamku Królewskim we Wschowie, odbyło się wydarzenie, w którym mogli wziąć udział mieszkańcy. Na koniec odbyły się spacery po mieście śladami zdarzeń opisanych w dokumentach z kapsuły.

Prasówka 2.02 Gubin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ziemia zasypała dwóch mężczyzn w wykopie przy ul. Wodnej w Kostrzynie. Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala Do wypadku doszło podczas prac budowlanych przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą. W głębokim wykopie osunęła się ziemia i przysypała najpierw jedną, a potem drugą osobę.

📢 Horoskop na luty 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. W tym miesiącu wiele się wydarzy! 3 znaki zodiaku powinny uważać Horoskop na luty to przepowiednia na najbliższe 29 dni. Rok 2024 to tzw. przestępny, a to oznacza, że może się wiele wydarzyć. Kto odnajdzie miłość, kogo czeka rozstanie, komu sprzyjać będzie fortuna oraz jak ułożą się sprawy zawodowe. Tego wszystkiego dowiesz się z horoskopu miesięcznego na luty.

