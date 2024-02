Prasówka 3.02.2024 Gubin. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Gubina

Blask fleszy, ścianki i czerwone dywany, właśnie tak większość osób wyobraża sobie życie celebrytów. Nic w tym dziwnego, ponieważ co chwilę docierają do nas informacje o ogromnych zarobkach gwiazd polskiego show biznesu. Zobaczcie, jak zarobione pieniądze wydaje Julia Wieniawa. Dziś podglądamy, jak mieszka młoda aktorka.

Droga z Krosna Odrzańskiego do Łochowic jest obecnie remontowana. Odcinek ulicy Kościuszki od cmentarza do Łochowic jest wyłączony z użytkowania. Jak długo potrwają prace? Ile kosztuje inwestycja? Sprawdziliśmy!

Kilkanaście samochodów ciężarowych i do przewozu osób, autokar, agregat prądotwórczy, silniki do łodzi, przyczepy, komputery, drukarki, odbiorniki GPS. To wszystko będzie można już wkrótce kupić od wojska.

Między Krosnem Odrzański a Gubinem, w ciągu drogi krajowej nr 32, trwa budowa nowego mostu na Bobrze. Ruch został przekierowany na most tymczasowy. Ta przeprawa może jednak nie wytrzymać, ponieważ większość kierowców nie stosuje się do ograniczeń. Może to doprowadzić do katastrofy!

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Gubina najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wręczono stypendia marszałka lubuskiego. Po 9 tys. zł dla studentów, po 3,6 tys. zł dla uczniów”?