Prasówka 6.03.2024 Gubin. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Gubina

We wtorek 5 marca w Urzędzie Miejskim w Słubicach sztab kryzysowy spotkał się z rolnikami. Celem spotkania było omówienie planowanej długotrwałej i stałej blokady Świecka i A2, która miała rozpocząć się 10 marca. Co ustalono? Na ten moment rolnicy zawieszają tę akcję. Zaznaczają jednak, że jeśli w najbliższy piątek premier Donald Tusk nie przedstawi im satysfakcjonujących rozwiązań, powrócą do akcji protestacyjnej, a ta wiązać będzie się z gigantycznymi utrudnieniami. - Jesteśmy pod ścianą - tłumaczą lubuscy rolnicy.