Prasówka Gubin 11.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Gubin 11.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Krzysztof Turowski, ratownik WOPR z Gubina oraz instruktor pływania złapał COVID-19. Jakby tego było mało, to podczas leczenie doznał udaru, co mocno odbiło się na jego zdrowiu. Początkowo miał problemy z poruszaniem, a do dzisiaj ma kłopoty z mową. Ruszyła zbiórka pieniędzy na jego leczenie i rehabilitację.