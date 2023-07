Prasówka Gubin 12.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

Światowy Dzień Ludności obchodzimy co roku 11 lipca. Święto to zostało ustanowione w 1989 roku przez Zgromadzenie Narodowe ONZ. 11 lipca bowiem przypada rocznica tzw. Dnia Pięciu Miliardów. Wtedy to w 1987 roku liczba ludności świata osiągnęła pięć miliardów. Jak to jest teraz z nami? Przybywa nas czy ubywa?