Prasówka Gubin 14.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

– Przychodzili klienci, chcieli wózek, a tata mówił, że nie może złożyć, bo nie ma części, musi jechać do Częstochowy, ale nie ma paliwa. Była taka historia, że klient przychodził z kanistrami i mówił: „Ma pan paliwo, niech pan jedzie, ale pierwszy wózek dla mnie” – opowiada rodzinne anegdoty pan Krzysztof. "Dariusz" się zamyka. Działalność trwała 55 lat.

Co opłaca się studiować? Na jakie studia najlepiej iść? – zastanawiają się tegoroczni absolwenci szkół średnich. Z pomocą przychodzi im ranking kierunków studiów systemu ELA. Dzięki niemu młodzi ludzie mogą dowiedzieć się, co warto studiować w 2023 roku, jaki kierunek daje pewne zatrudnienie i dobre zarobki. Sprawdźcie, co tym razem znalazło się w zestawieniu.