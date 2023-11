Prasówka Gubin 14.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

W przyszłym miesiącu polecimy już z Portu Lotniczego Zielona Góra Babimost do Egiptu. Jak się okazuje, z lubuskiego lotniska latamy coraz chętniej. W tym roku skorzystało z niego już 48 pasażerów. Do końca roku może ich być nawet ponad 60 tysięcy.

Aż milion pięciozłotówek z lubuskim klasztorem trafi zaraz do portfeli Polaków. Warto mieć ten okaz w kolekcji!

Cena miodu zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy w ogóle powstał, im mniej roślin do zapylenia, tym mniej miodu trafi na sklepowe półki. Te popularne, jak rzepakowy czy lipowy, mogą być tańsze, ale za gryczany czy wrzosowy zapłacimy nawet o kilkanaście złotych więcej. Warto też upewnić się, że miód jest z zaufanego źródła i nie ma w nim żadnych niepożądanych dodatków, takich jak cukier. W tym roku ceny miodu wahają się między 35 do nawet 80 zł za słoik, który zawiera ok. 1 kg miodu. Sprawdzamy, przez jaki czas miód nadaje się do spożycia. Czy może się zepsuć?