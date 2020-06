Prasówka Gubin 16.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wybory prezydenckie 2020 są wyjątkowo zmaskulinizowane. Jedyna kobieta, która kandydowała na prezydenta, Małgorzata Kidawa-Błońska, zrezygnowała z wyścigu o tytuł głowy państwa. Nie oznacza to jednak, że wszyscy kandydaci na prezydenta 2020 pominęli ważne dla kobiet kwestie. Prześwietlamy poszczególne programy wyborcze pod kątem istotnych dla kobiet problemów.

Od niedzieli, 14 czerwca, obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. Zielona Góra zyskała tanie weekendowe połączenie z Międzyzdrojami i Świnoujściem. Podróż pociągiem do nadmorskich miejscowości to doskonała alternatywa dla zakorkowanej w soboty i niedziele drogi S3.

Zamki to znacznie więcej niż tylko piękne, stare mury. Oto najciekawsze takie budowle w Polsce. Może warto odwiedzić je na żywo?

Główny Inspektorat Sanitarny wycofał partię produktu niefiltrowanego piwa Miłosław. Jeżeli macie ten trunek w domu, koniecznie sprawdźcie datę przydatności, ponieważ możecie znaleźć w nim resztki szkła.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 16 czerwca w Krośnie Odrzańskim przy ul. Grobla. Mężczyzna skoczył z czwartego piętra. Ratownicy reanimowali go blisko godzinę. Na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Policjanci krośnieńskiej drogówki zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu żarskiego, którzy z placu budowy ukradli radio budowlane wartości ponad 800 złotych. 37 i 39 latek przyznali się do kradzieży sprzętu grającego. To nie jedyne przewinienie, za które odpowie jeden z mężczyzn...