Prasówka Gubin 17.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

Przed udekorowaniem choinki - zwłaszcza jeśli jest to żywe drzewko - warto dokładnie sprawdzić, czy nie osiadły na niej robaki, a jeśli tak - trzeba szybko pozbyć się ich. W przeciwnym razie z czasem staną się uporczywymi lokatorami mieszkania, a ich wyeliminowanie będzie bardzo trudne. Sprawdź, jakie robaki przynosimy do domu razem z żywym drzewkiem oraz jak się ich pozbyć.

Kierowca volkswagena przejeżdżający przez teren zabudowany w Pławiu (gmina Dąbie) został zatrzymany przez policjantów z Krosna Odrzańskiego. Nic dziwnego. Znacznie przekroczył prędkość, bo aż o 52 km/h!

Z firmy w Łagowie (gmina Dąbie) skradziono samochód marki Mitsubishi L-200. Policjantom z Krosna Odrzańskiego udało się odzyskać pojazd i zatrzymać podejrzanych. Aż cztery osoby odpowiedzą przed sądem.

Punkty widokowe - w Górach Stołowych i okolicach ich nie brakuje. Najlepsze miejsca do podziwiania widoków znajdują się na szczytach gór. Aby dojść do niektórych z nich, trzeba zboczyć ze szlaku. Czasem są ukryte i trzeba się natrudzić, by do nich dotrzeć. Widok, który rozpościera się z tarasu widokowego, wynagradza jednak cały wysiłek. Poniżej zebraliśmy najciekawsze punkty widokowe, z których zobaczycie Góry Stołowe i inne okoliczne pasma.