Prasówka Gubin 18.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

W poniedziałek (17 stycznia) w okolicach Gubina doszło do tragicznego wypadku. Potwierdziła się informacja, że zginęła w nim 23-letnia córka znanego w regionie przedsiębiorcy, właściciela sieci sklepów.

Kliknij w zdjęcie i przejdź do listy awarii prądu w województwie lubuskim ----->

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na początku stycznia w Krośnie Odrzańskim, na ulicy Piastów. Policja szuka świadków zdarzenia z udziałem pieszego.

Prasówka 18.01 Gubin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Premiera wyjątkowego kalendarza dziewczyn z poprawczaka okazał się wielkim wydarzeniem. Podopieczne Zakładu Poprawczego w Zawierciu zapozowały w rolach światowej sławy gwiazd. Kalendarz cieszy się dużym zainteresowaniem, co wcale nie dziwi, bo wszyscy zaangażowani w projekt starali się, by cieszył oko każdego. Jak powstał pomysł i jak nabyć kalendarz? Przeczytajcie - kupując go wspieracie młode kobiety.