Prasówka Gubin 19.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

Tutaj nie ma przymusu. Chodzi o dobrą zabawę. Pozytywna energia udziela się odbiorcom i zachęca tancerzy do nowych projektów. Nowosolanie z Soldance kolejny raz zachwycają.

Założenie prawdziwej winnicy to duże wyzwanie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy w ogrodzie posadzili kilka krzewów i wyhodowali własne winogrona. Podpowiadamy, jakie gatunki winorośli wybrać do ogrodu, kiedy je sadzić i jak uprawiać.

Do lubuskich samorządów trafią kolejne pieniądze. Finansowe wsparcie otrzymają gminy i powiaty, na których terenie kiedyś zlokalizowane były państwowe gospodarstwa rolne. To w sumie ponad 195 milionów złotych, dzięki którym w regionie zrealizowanych zostanie kilkadziesiąt różnych inwestycji.

Kibice Falubazu Zielona Góra są niesamowici. Są z drużyną na dobre i na złe. W tym sezonie mają wyłącznie powody do radości, bo zielonogórzanie wygrali wszystkie mecze w I lidze i we wspaniały stylu wjechali do finału rozgrywek.

Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra w finale play off I ligi! Zielonogórzanie w rewanżowym meczu półfinałowym wysoko pokonali Arged Malesę Ostrów Wlkp. (55:35), w finałowej batalii o awans do PGE Ekstraligi zmierzą się z ROW-em Rybnik.