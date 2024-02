Prasówka Gubin 20.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

W lutym 2024 r. w Lubuskiem wystawiono na licytacje komornicze 25 mieszkań w różnych miejscach województwa. Mieszkań jest więcej niż w styczniu i niektóre oferty to prawdziwe okazje. Ceny wywoławcze są atrakcyjne i warto przejrzeć, co w lutym do zaoferowania mają komornicy.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Była kilkudniowa przerwa, ale od poniedziałku 19 lutego powrót do intensywnej pracy na treningach. Przed koszykarzami Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra najważniejsze mecze w sezonie.

We wtorek, 20 lutego br., w ramach protestu rolników rozpocznie się całkowita blokada ruchu samochodów ciężarowych na drodze S3 od węzła Zielona Góra Północ do Świebodzin Południe. Korytarzem życia będą mogły poruszać się tylko pojazdy uprzywilejowane. Jak zapowiadają protestujący, utrudnienia w ruchu mogą potrwać do 20 marca br.

To internetowe wyzwanie nie jest niczym nowym. Było popularne wśród nastolatków już kilka lat temu. Niestety, głupia i niebezpieczna moda powróciła. Paracetamol challenge polega na przyjęciu jak największej ilości leków po to, by... trafić do szpitala!