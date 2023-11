Prasówka Gubin 20.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Gubin 20.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Legendarny klub Gęba w akademiku Vicewersal przejdzie gruntowny remont. Stąd przez dwa lata nie będziemy mogli do niego wejść, by poczuć ten niesamowity klimat. To tu narodził się kabaret Potem i wiele innych. Tu odbywały się Dziadkowskie Czwartki, spotkania z improwizacją czy Festiwal Filmów A’Yoy.