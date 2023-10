Prasówka Gubin 21.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

21 października mija 11 lat od makabrycznego morderstwa, do którego doszło w Lubuskiem. W 2012 roku, mający wtedy 21 lat Hubert G. zamordował na cmentarzu w Gubinie 51-letnią kobietę. Następnie odciął jej głowę nożem do tapet. Morderca pojawił się na komisariacie policji z reklamówką, z której kapała krew...

Ulica 1 Maja w Krośnie Odrzańskim zostanie przebudowana. Na tę inwestycję krośnieński samorząd ma wydać ok. 5 mln zł. W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia, miejsca parkingowe oraz łącznik do przedszkola i żłobka przy ulicy Piastów.

Po co skupuje się kasztany i ile można na tym zarobić? Rozpoczyna się jesień, pod drzewami widać pierwsze kasztany. Choć te z parku nie są jadalne, mają swoje zastosowanie m.in. w kosmetologii. Co zrobić, gdy zebraliśmy ich za dużo? Do czego kasztany przydadzą się w domu? Na pewno dzieciom do robienia ludzików, niektórzy zachowują je też w ramach przesądów. Znacznie bardziej opłaca się jednak… zanieść je do skupu. W Polsce przybywa miejsc, gdzie można sprzedać kasztany. Ile płaci się za kilogram? Jak działa skup kasztanów?