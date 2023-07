Prasówka Gubin 22.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

To będzie druga edycja tej wyjątkowej trzydniowej inicjatywy. W ostatni weekend lipca kilkaset osób spotka się w Torzymiu, by dobrze się bawić i... nawiązywać nowe znajomości. Organizatorzy wydarzenia zadbali też o to, by nikomu nie doskwierała nuda: organizowane będą koncerty i ciekawe warsztaty.