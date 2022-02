Prasówka Gubin 23.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

Na początku roku w okolicach Gubina doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 23-letnia kobieta. Świadkami tego zdarzenia były dwie kobiety, których poszukuje policja.

Turystyka kosmiczna to już nie science fiction. Już dziś można stwierdzić, że komercyjne loty w kosmos to nie odległa wizja przyszłości, ale fakt. Podróże orbitalne, o których kilkadziesiąt lat temu marzyli wszyscy wielbiciele fantastyki naukowej, na naszych oczach stają się rzeczywistością. Najnowszy ważny krok do popularyzacji turystyki kosmicznej zrobiła firma Virgin Galactic, która w połowie lutego 2022 rozpoczęła sprzedaż biletów na komercyjny lot w kosmos. Ile kosztują bilety?