Prasówka Gubin 26.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętnie wczoraj, 26.06.2020, w Gubinie.

Prasówka Gubin 26.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wyglądała powódź w Krośnie Odrzańskim w 1997 roku. Zobacz zdjęcia Stanisława Straszkiewicza Choć poziom wody w Odrze w Krośnie Odrzańskim wzrasta, to mieszkańcy na razie nie muszą się obawiać powodzi. Miasto nie będzie w najbliższym czasie wyglądało, jak to ze zdjęć Stanisława Straszkiewicza w 1997 roku, kiedy Krosno Odrzańskie nawiedziła jedna z największych powodzi. 📢 Ile mandatów wręczyła policja z Krosna Odrzańskiego za nie noszenie maseczek ochronnych w czasie epidemii koronawirusa? Sprawdziliśmy Zachorowań na koronawirusa, również w naszym regionie, jest coraz więcej. Obowiązek noszenia maseczek ochronnych obowiązuje od miesięcy. Odkąd jednak można wychodzić z domu bez nich, to rzadko też widać, aby mieszkańcy stosowali je w sklepach czy marketach. A za to grozi mandat. I parę takich kar finansowych wręczyła policja w Krośnie Odrzańskim...

📢 Koronawirus w powiecie krośnieńskim. Prawie 300 osób na kwarantannie. Ostatni przypadek sprawił, że wiele osób jest w izolacji Już prawie 300 mieszkańców powiatu krośnieńskiego zostało objętych kwarantanną. To pokłosie ostatniego potwierdzonego przypadku koronawirusa - mieszkanki gminy Dąbie, która pracowała za granicą w jednej z hal produkcyjnych i podróżowała do miejsca pracy autobusem. 📢 Jedyny taki DJ Sołtys w Polsce. Grał na dachu, by ludziom było weselej To, co zrobił i robi sołtys Lubikowa oraz jednocześnie radny gminy Przytoczna, można określić krótko: czad! - Po prostu chcę, by ludzie się uśmiechali - mówi zaskoczony naszym zainteresowaniem Paweł Rękawiecki. I dodaje, że to nie koniec!

📢 Jacek Pałkiewicz: "Powiedzmy to twardo. W Polsce jest dokąd pojechać" Mam podwójne, polskie i włoskie obywatelstwo. Jedną nogą mieszkam w Polsce, drugą – we Włoszech. Na włoskim rynku, na którym notabene jestem doceniany i rozpoznawalny na ulicy, czuję się dumnym Polakiem. Ale moja dusza jest rozpołowiona – połowa należy do Włoch, druga połowa jest polska. Sumienie mam czyste - czuję się usprawiedliwiony, żyjąc z podwójną duszą, ponieważ to usprawiedliwienie zapewnia mi dziś zjednoczona Europa

📢 Ojciec Zięba: "Wątpię, żeby zwyciężył zdrowy rozsądek" Jeśli nie wiemy, kim jesteśmy i dokąd idziemy, to się boimy tego co na zewnątrz. Obawiamy się też tego braku swej tożsamości. Zaczynamy się bronić, atakując to wszystko, co przykładowo – dla jednych - wydaje się być zagrożeniem rodziny, a dla drugich – atakiem na wszelką różnorodność i tożsamość seksualną - mówi ojciec Maciej Zięba, dominikanin. 📢 Pierwsza osoba na kwarantannie w Lubuskiem była już w styczniu? Tak twierdzi Jadwiga Caban-Korbas, była dyrektor słubickiego sanepidu Była dyrektor słubickiego sanepdu, Jadwiga Caban-Korbas w rozmowie z Fakt24 wyznała, że już w styczniu miała do czynienia z osobą, którą musiano objąć kwarantanną. 📢 Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski: Potrzebna jest zmiana generacyjna. Trzeba patrzeć w przyszłość Polacy oczekują od prezydenta, że w takich sytuacjach jak pandemia będzie odgrywał autonomiczną rolę, pobudzał rząd do działania, stawał w obronie słabszych. Tak się nie stało. Właśnie takie zdarzenia przełożyły się na spadek poparcia prezydenta - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski.

📢 Wybory prezydenckie 2020. Piątek to ostatni dzień kampanii, od soboty cisza wyborcza, w niedzielę wybory Piątek to ostatni dzień kampanii prezydenckiej. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa aż do zamknięcie lokali wyborczych w niedzielę. Dla kandydatów to najbardziej intensywny dzień w kampanii, będą zabiegać o głosy do ostatniej chwili.

📢 Spokojne wakacje w Polsce w 2020 roku. Gdzie wyjechać? Oto miejsca, gdzie da się uciec i od koronawirusa, i od tłumów Podlasie Nadbużańskie, Puszcza Knyszyńska, Północna Suwalszczyzna, Beskid Niski, Pasmo Policy, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i Góry Izerskie, Pogórze Przemyskie oraz Puszcza Augustowska - oto nasze propozycje nieco mniej obleganych miejsc na tegoroczne wakacje w Polsce 📢 Poziom wody w Odrze w Krośnie Odrzańskim coraz wyższy. Burmistrz Cebula: Jesteśmy przygotowani. Co z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym? Jeszcze niedawno mówiliśmy o bardzo niskim stanie wody w Odrze. Ten w ostatnim czasie gwałtownie się podniósł. Czy na tyle, że trzeba bić na alarm? Krosnu Odrzańskiemu grozi powódź jak w 2010 czy 1997 roku? I co z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym?

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.