Prasówka Gubin 27.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

Dawna komenda policji w Lubuskiem, to miejsce jak z horroru. Przy ul. Nadodrzańskiej w Krośnie Odrzańskim znajduje się budynek, w którym w przeszłości mieściła się Komenda Powiatowa Policji. Obecnie stoi on pusty i niszczeje. Jak wskazywali okoliczni mieszkańcy, budynek służył jako miejsce spotkań wandali, którzy demolują to co zostało w środku.