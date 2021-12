Prasówka Gubin 28.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Gubin 28.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Na drodze krajowej nr 32, na trasie Połupin (gm. Dąbie) - Gubin doszło do groźnego wypadku. 26 grudnia kierująca bmw zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Dwie osoby trafiły do szpitala. Dwuletnie dziecko przetransportowano do Zielonej Góry z podejrzeniem złamania nogi.